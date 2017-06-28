Кандидат в премьеры Сербии ознакомила депутатов с программой нового кабмина

БЕЛГРАД, 28 июн — РИА Новости. Новое правительство Сербии продолжит политику военного нейтралитета и не признает независимость самопровозглашенной республики Косово, сообщила в среду кандидат в премьеры страны Ана Брнабич, предлагая депутатам Скупщины (парламента) республики новый состав и программу правительства.

Президент страны и лидер правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) Александр Вучич 15 июня выдвинул кандидатом Брнабич, имеющую репутацию прозападного политика, на пост главы правительства, что должно подтвердить голосование Скупщины (парламента) республики.

В среду кандидат в премьеры ознакомила депутатов с программой нового кабмина и его планируемым составом, на заседание пришли 161 из 250 парламентариев.

Отвечая на вопрос депутатов о планах нового кабмина по вопросам сотрудничества с Североатлантическим альянсом и нормализации отношений с Приштиной, Брнабич отметила, что продолжит политику предыдущего правительства.

"Что касается темы пакта НАТО, Косово и так далее, я отлично понимаю, что мы все не разделяем одинаковое мнение об этом. Думаю, что правительство республики четко и недвусмысленно в своей позиции военного нейтралитета, а также недвусмысленно в том, что мы не можем признать суверенитет Косово", — сказала Брнабич.

Кандидат в премьеры также подчеркнула, что первая фраза в программе нового правительства гласит, что "стратегическая определенность данного кабмина — Евросоюз".

Ранее она сообщила, что Сербия под ее руководством продолжит сотрудничество с НАТО в рамках программы "Партнерство ради мира" и, в тоже время, пообещала, что официальный Белград продолжит политику строительства наилучших отношений с Россией, ее руководством и народом.

Руководство Сербии многократно решительно отвергало возможность вступления республики в Североатлантический альянс.

Согласно парламентской резолюции 2007 года, Сербия придерживается нейтралитета в отношении военных союзов, однако парламент страны ратифицировал 12 февраля 2016 года документ о дипломатическом иммунитете для представителей НАТО и логистической поддержке на территории республики.

Индивидуальный план партнерства Сербии с НАТО (IPAP) вступил в силу в марте 2015 года, документ определяет образовательно-техническое сотрудничество, совместные учения и создание положительного имиджа альянса в сербском обществе. Вместе с тем, в 2013 году парламент Сербии получил статус наблюдателя в Парламентской Ассамблее ОДКБ.