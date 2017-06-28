В Европоле считают, что атака вируса Petya еще не остановлена

БРЮССЕЛЬ, 28 июн – РИА Новости, Владимир Добровольский. Европейское полицейское агентство Европол заявило, что пока не может подсчитать число жертв последней компьютерной атаки, которая еще не остановлена, и выступила с рекомендациями для предотвращения потери пользователями всех их данных.

Глобальная атака вируса-вымогателя во вторник поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

"Со вчерашнего дня, 27 июня 2017 года, важная инфраструктура и предпринимательские системы столкнулись с новой волной использования программы-вымогателя, которая является усовершенствованной версией "Petya". Атака привела к заражению компьютеров по всему миру и до сих пор не остановлена", — говорится в коммюнике Европола.

Организация отмечает, что "на данном этапе невозможно назвать число жертв, подвергшихся заражению (компьютерным вирусом)".

Европол отмечает, что вирус не только кодирует файлы, но и переписывает главную загрузочную запись, таким образом перекрывая доступ к компьютеру.

Тем, чей компьютер был заражен, Европол рекомендует, во-первых, не платить вымогателям, сообщить о случившемся в полицию, предоставив им копию письма от хакеров, и отключить оборудование от интернета.

Для предотвращения заражения Европол призывает обновлять программное обеспечение, делать резервные копии данных, использовать программы по обеспечению безопасности компьютеров, не использовать регулярно учетные записи с правами администратора и не открывать прикрепленные к письмам файлы, и не заходить по указанным в них ссылкам. "Не доверяйте никому", — заявляет Европол.