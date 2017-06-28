Трамп принял приглашение Макрона на парад по случаю Дня Бастилии

ПАРИЖ, 28 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Президент США Дональд Трамп принял приглашение своего французского коллеги Эммануэля Макрона на парад, который пройдет в национальный праздник Франции — День взятия Бастилии, сообщает в среду Елисейский дворец.

"В рамках празднования столетия вступления США в Первую мировую войну, президент США Дональд Трамп принял приглашение президента (Французской — ред.) республики Эммануэля Макрона на парад 14 июля", — говорится в сообщении администрации президента Франции.

Также в коммюнике отмечается, что "по этому случаю американские военнослужащие примут участие в параде вместе со своими французскими товарищами".