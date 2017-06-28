Немецкий косметический концерн Beiersdorf пострадал от хакерской атаки

БЕРЛИН, 28 июн – РИА Новости, Маргарита Костив. Немецкий косметический концерн Beiersdorf (производитель Nivea) в среду подтвердил, что пострадал от хакерской атаки вируса-вымогателя, говорится в заявлении компании.
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Глобальная атака вируса-вымогателя во вторник поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.
"Beiersdorf стал целью кибератаки, парализовавшей IT-системы и телефонию. Помимо главного офиса в Гамбурге, были поражены объекты и в других точках мира. Мы приняли все необходимые меры. Мы позаботимся о том, чтобы последствия для наших потребителей, клиентов и партнеров были минимальными", — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте концерна.