Аграмунт незаконно исключен из партийной группы, заявил его представитель

МАДРИД, 28 июн — РИА Новости. Исключение главы Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунта из группы Европейской народной партии — спектакль, это решение незаконно и может быть оспорено в юридическом порядке, заявил РИА Новости официальный представитель политика.
В среду глава ПАСЕ Педро Аграмунт был исключен из своей политической группы. Накануне ПАСЕ приняла резолюцию с поправками к регламенту, позволяющими начать процесс отстранения от должности председателя ассамблеи. Поводом для создания такого документа стала сложившаяся с Аграмунтом весной этого года ситуация, когда ассамблея выразила ему вотум недоверия из-за визита в Сирию в марте, но не смогла отстранить от должности. Регламент не позволял это сделать. Решение об уходе с выборной должности член руководства ПАСЕ должен был принимать добровольно.
Он подтвердил, что Аграмунт рассматривает возможность оспорить в юридическом порядке решение об изменении регламента, принятое накануне ПАСЕ.
"Господин Аграмунт считает, что он защищен различными нормативными документами Совета Европы, и хочет в первую очередь защитить свои честь, достоинство и основные принципы правового государства и демократии", — заявил собеседник агентства.
"Право на стороне господина Аграмунта", — добавил он.
Также пока не известно, приедет ли Аграмунт в Страсбург на этой неделе.
"Может да, может нет", — сказал собеседник агентства.