Аграмунт незаконно исключен из партийной группы, заявил его представитель

МАДРИД, 28 июн — РИА Новости. Исключение главы Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунта из группы Европейской народной партии — спектакль, это решение незаконно и может быть оспорено в юридическом порядке, заявил РИА Новости официальный представитель политика.

В среду глава ПАСЕ Педро Аграмунт был исключен из своей политической группы. Накануне ПАСЕ приняла резолюцию с поправками к регламенту, позволяющими начать процесс отстранения от должности председателя ассамблеи. Поводом для создания такого документа стала сложившаяся с Аграмунтом весной этого года ситуация, когда ассамблея выразила ему вотум недоверия из-за визита в Сирию в марте, но не смогла отстранить от должности. Регламент не позволял это сделать. Решение об уходе с выборной должности член руководства ПАСЕ должен был принимать добровольно.

"Эта мера незаконная, неправильная и не соответствует уставу Группы Европейской Народной партии. За проголосовали только 26 членов из более 60, поскольку те члены, которые присутствовали, были против этого голосования. Однако председатель, литовец Эмануэлис Зингерис и генеральный секретарь Денис О´Хара санкционировали проведение этого спектакля", — заявил представитель.

Он подтвердил, что Аграмунт рассматривает возможность оспорить в юридическом порядке решение об изменении регламента, принятое накануне ПАСЕ.

"Господин Аграмунт считает, что он защищен различными нормативными документами Совета Европы, и хочет в первую очередь защитить свои честь, достоинство и основные принципы правового государства и демократии", — заявил собеседник агентства.

По его словам, юридический кабинет Аграмунта изучает все возможные юридические меры в связи с событиями в ПАСЕ.

"Право на стороне господина Аграмунта", — добавил он.

Также пока не известно, приедет ли Аграмунт в Страсбург на этой неделе.

"Может да, может нет", — сказал собеседник агентства.