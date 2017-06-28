Поиски останков погибших во время пожара в Лондоне продлятся до конца года

ЛОНДОН, 28 июн – РИА Новости, Мария Табак. Поиски останков погибших во время пожара в жилом доме в Лондоне и полицейское расследование трагедии продлятся, по меньшей мере, до конца года, сообщила журналистам в среду руководитель расследования Скотланд-Ярда Фиона Маккормик.

"Вы не можете представить себе, в насколько трудных условиях приходится работать следователям", — сказала Маккормик.

По ее словам, расследованию помогают 60 различных компаний.

Полиция назвала в среду также новые данные по количеству погибших и пропавших без вести во время пожара ночью 14 июня в Grenfell Tower в Северном Кенсингтоне: 80 человек. Раньше говорилось о 79 жертвах, хотя реальное количество погибших явно выше: останки многих людей, найти, скорей всего, не удастся.

"Я могу сказать только, что мы считаем, что в районе 80 человек либо мертвы, либо печальным образом пропали без вести, и я должна предположить, что они мертвы", — сказала Маккормик.

Всего в 24-этажной башне было 129 квартир, никому из жителей 23 квартир спастись не удалось, сообщила Маккормик.