В Бельгии анализируют происхождение компьютерного вируса

БРЮССЕЛЬ, 28 июн — РИА Новости, Александр Шишло. Эксперты бельгийского центра кибербезопасности CCB анализируют происхождение компьютерного вируса, поразившего несколько компаний на территории королевства.

"Мы проводим анализ элементов структуры вируса, чтобы определить, откуда он происходит" — сказали РИА Новости в CCB.

По данным центра, пять бельгийских компаний сообщили, что они подверглись хакерской атаке, по двум из компаний эксперты проводят расследование.

По данным телерадиокомпании RTBF, речь идет о рекламном агентстве These Days, антверпенском филиале британской рекламной компании WPP, бельгийском филиале голландской компании по экспресс-доставке TNT и расположенном в Бельгии терминале датского грузоперевозчика Maersk.

Глобальная атака вируса-вымогателя во вторник поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

Вирус блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах, сообщили РИА Новости в компании Group-IB. Атака началась около 11.00. По данным СМИ, на 18.00 вторника биткоин-кошелек, который был указан для перевода средств вымогателям, получил девять переводов. С учетом комиссии за переводы пострадавшие перевели хакерам порядка 2,7 тысячи долларов.

По данным антивирусной компании ESET, атака началась с Украины, которая больше других стран пострадала от нее. Согласно рейтингу компании по странам, пострадавшим от вируса, на втором месте после Украины — Италия, а на третьем — Израиль. В первую десятку также вошли Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия. Россия в данном списке занимает лишь 14-е место.