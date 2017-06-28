Аграмунт остается членом испанской делегации в ПАСЕ, сообщил источник

СТРАСБУРГ, 28 июн — РИА Новости, Кристина Луна-Родригес. Глава ПАСЕ Педро Аграмунт исключен из состава политической группы в Ассамблее, но остается членом испанской делегации, сообщил РИА Новости источник в Группе европейской народной партии.

"Он больше не член группы, да, но это не мешает ему быть членом испанской делегации", — сказал собеседник агентства.

По его словам, Аграмунт возглавлял группу, сейчас ее возглавляет немецкий парламентарий Аксель Фишер. У главы группы 11 заместителей из Монако, Греции, Италии, Венгрии, Ирландии, Швейцарии, Румынии, Германии, Литвы, а также двое из Украины (Георгий Логвинский, Сергей Соболев).

Группа европейской народной партии есть и в Европарламенте в Брюсселе. Не все члены группы в ПАСЕ одновременно входят в группу парламентариев ЕС. В группу Ассамблеи входят 184 депутата. Всего в ПАСЕ пять основных политических групп.

Другой источник РИА Новости в ПАСЕ подтвердил, что "Аграмунт является испанским парламентарием, его выбрал испанский народ". Он добавил, что Аграмунт "продолжает оставаться членом своей, испанской партии". На сайте Ассамблеи он остаётся в списке испанской делегации.

Накануне ПАСЕ проголосовала за резолюцию с поправками в регламент, позволяющими начать процесс отстранения от должности председателя Ассамблеи. Поводом для создания такого документа стала ситуация, сложившаяся весной этого года с главой ПАСЕ Педро Аграмунтом, которому Ассамблея, из-за визита в Сирию, выразила вотум недоверия, но не смогла отстранить от должности.

Ранее регламент не позволял это сделать. Решение об отрешении с выборной должности член ПАСЕ должен был принимать добровольно. Согласно принятому накануне документу, для начала процедуры необходимо собрать под ходатайством об отстранении определённое количество голосов (в одном варианте большее количество, в другом — меньшее).

По данным РИА Новости, по состоянию на среду необходимого количества голосов для кворума по голосованию пока не собрано. Если необходимые голоса для голосования не будут найдены, ситуация с отстранением может перейти на октябрьскую сессию.