Аграмунт остается членом испанской делегации в ПАСЕ, сообщил источник

СТРАСБУРГ, 28 июн — РИА Новости, Кристина Луна-Родригес. Глава ПАСЕ Педро Аграмунт исключен из состава политической группы в Ассамблее, но остается членом испанской делегации, сообщил РИА Новости источник в Группе европейской народной партии.
"Он больше не член группы, да, но это не мешает ему быть членом испанской делегации", — сказал собеседник агентства.
По его словам, Аграмунт возглавлял группу, сейчас ее возглавляет немецкий парламентарий Аксель Фишер. У главы группы 11 заместителей из Монако, Греции, Италии, Венгрии, Ирландии, Швейцарии, Румынии, Германии, Литвы, а также двое из Украины (Георгий Логвинский, Сергей Соболев).
Группа европейской народной партии есть и в Европарламенте в Брюсселе. Не все члены группы в ПАСЕ одновременно входят в группу парламентариев ЕС. В группу Ассамблеи входят 184 депутата. Всего в ПАСЕ пять основных политических групп.
Накануне ПАСЕ проголосовала за резолюцию с поправками в регламент, позволяющими начать процесс отстранения от должности председателя Ассамблеи. Поводом для создания такого документа стала ситуация, сложившаяся весной этого года с главой ПАСЕ Педро Аграмунтом, которому Ассамблея, из-за визита в Сирию, выразила вотум недоверия, но не смогла отстранить от должности.
По данным РИА Новости, по состоянию на среду необходимого количества голосов для кворума по голосованию пока не собрано. Если необходимые голоса для голосования не будут найдены, ситуация с отстранением может перейти на октябрьскую сессию.