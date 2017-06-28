МВД Украины продолжает работу по ликвидации последствий кибератак

КИЕВ, 28 июн — РИА Новости. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк сообщил, что специалисты продолжают работу над ликвидацией последствий хакерской атаки, но все сервера органов государственной власти уже работают в штатном режиме.

Глобальная атака вируса-вымогателя во вторник поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов. Ранее пресс-служба правительства Украины сообщила, что специалисты остановили хакерскую атаку на предприятия и государственные учреждения на Украине, все они работают в штатном режиме.

"Все сервера органов государственной власти работают в штатном режиме. Наши специалисты продолжают работать над решением проблем", — написал Шкиряк на своей странице в Facebook в среду.

По его словам, сервера министерства внутренних дел, Нацполиции, Службы безопасности, Генпрокуратуры и министерства обороны защищены. Он призвал пользователей выполнять все рекомендации по соблюдению правил кибербезопасности.

Шкиряк также вновь обвинил спецслужбы РФ в причастности к атаке, но не привел никаких доказательств.

Ранее он уже обвинял Россию в хакерских атаках, которым подверглись украинские банки и госкомпании, и также не приводил никаких доказательств. Также Шкиряк ранее обвинил российские спецслужбы в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в Киеве. При этом в Госдуме РФ заявили, что убийство Вороненкова — это провокация украинских спецслужб.

Ранее Нацбанк Украины предупредил банки и других участников финансового сектора о внешней хакерской атаке с использованием неизвестного вируса. В ведомстве сообщили, что атаки осуществляются на ряд украинских банков, а также на предприятия коммерческого и государственного секторов. О хакерской атаке сообщили международный аэропорт "Борисполь", киевский метрополитен, компании "Укрэнерго" и "Киевэнерго", а также крупнейшая на Украине частная компания по оказанию услуг доставки "Новая почта".

Согласно первым сообщениям, активированный во вторник злоумышленниками вирус-шифровальщик был отнесен к уже известному семейству вымогателей Petya, однако позднее выяснилось, что речь идет о новом семействе вредоносного ПО с существенно отличающейся функциональностью. "Лаборатория Касперского" окрестила новый вирус ExPetr.