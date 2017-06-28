У МИД Германии пока нет конкретики по встрече "нормандского формата"

БЕРЛИН, 28 июн — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. В МИД ФРГ пока нет конкретики по проведению встречи "нормандского формата" на министерском или на более высоком уровне, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель ведомства Мартин Шефер.

"Конечно, встреча может состояться", — сказал Шефер, добавив, что пока не может "сообщить о конкретных планах".

Во вторник глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что разговор лидеров стран "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина) может состояться в ближайшие дни, его темами станет прекращение огня и укрепление роли ОБСЕ для обеспечения безопасности вдоль линии соприкосновения в Донбассе.