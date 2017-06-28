Два захваченных ополченца были убиты с особой жестокостью, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 28 июн — РИА Новости. Судмедэксперты из самопровозглашенной Луганской народной республики утверждают, что захваченные украинскими диверсантами в Донбассе ополченцы подверглись жестоким пыткам, о чем свидетельствует экспертиза тел двух погибших.

Ранее в ЛНР заявили, что два ополченца были убиты, четверо похищены украинской диверсионно-разведывательной группой в Донбассе 24 июня в районе Бахмутской трассы.

"Данные убийства произведены с особой жестокостью", — заявил на брифинге судмедэксперт Денис Мосин.

Как уточнил судмедэксперт Дмитрий Маловичко, 26 июня в стахановском отделении судебно-медицинской экспертизы проводилось исследование тел двух погибших, найденных на месте происшествия. "Были установлены следующие телесные повреждения (у одного из ополченцев — ред.) — это множественные кровоподтеки и ссадины головы, туловища и конечностей, переломы костей лицевого скелета, перелом левого плеча, три колотых ранения груди, двенадцать пулевых ранений туловища и конечностей", — сказал он на брифинге.

По словам Маловичко, у второго военнослужащего зафиксированы телесные повреждения в виде "множественных кровоподтеков и ссадин головы туловища и конечностей, перелом ребер с обеих сторон, огнестрельного пулевого ранения живота, огнестрельного пулевого ранения грудной клетки, а также огнестрельных пулевых ранений в области головы — два в височной и одно в затылочной".

"Все повреждения являются прижизненными, отсюда вывод, что люди испытывали мучения и истязания во время причинения им телесных повреждений", — утверждает Маловичко.