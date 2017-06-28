В Белоруссии несколько компаний подверглись атаке вируса-вымогателя ExPetr

МИНСК, 28 июн – РИА Новости. Несколько компаний в Белоруссии обратились с заявлениями в милицию из-за вируса-вымогателя, сообщила в среду пресс-служба МВД страны.
"Стремительная волна кибератак, количество которых растет по всему миру, не обошла стороной и Белоруссию. Следы нового вируса, который атакует Европу, США и Азию, обнаружены в белорусских компьютерных сетях… С заявлениями в милицию уже обратились представители некоторых крупных белорусских компаний", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, целью мошенников является блокировка ценной информации, в первую очередь вирусы угрожают финансовым и бухгалтерским подразделениям. "Зараженные файлы присылают под видом резюме, финансовых отчетов, прочей входящей документации или маскируют под архив с документами. На самом деле вирус является EXE-файлом, после запуска которого загрузить операционную систему невозможно", — поясняет пресс-служба МВД.
Согласно первым сообщениям, активированный во вторник злоумышленниками вирус-шифровальщик был отнесен к уже известному семейству вымогателей Petya, однако позднее выяснилось, что речь идет о новом семействе вредоносного ПО с существенно отличающейся функциональностью. "Лаборатория Касперского" окрестила новый вирус ExPetr.