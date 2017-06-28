Кандидат в премьеры Сербии пообещал продолжить сотрудничество с НАТО

БЕЛГРАД, 28 июн – РИА Новости. Сербия продолжит сотрудничество с НАТО и участие в международных операциях под эгидой ЕС и ООН, сообщила в среду кандидат в премьеры страны Ана Брнабич, предлагая депутатам Скупщины (парламента) республики новый состав и программу правительства.

Президент страны и лидер правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) Александр Вучич 15 июня выдвинул кандидатом Брнабич, имеющую репутацию прозападного политика, на пост главы правительства, что должно подтвердить голосование Скупщины (парламента) республики. В минувший понедельник депутаты проголосовали за учреждение двух новых министерств — защиты окружающей среды и европейских интеграций.

В среду кандидат в премьеры ознакомила депутатов с программой нового кабмина и его планируемым составом, на заседание пришли 161 из 250 парламентариев.

"Продолжим реализацию начатых мер по укреплению оборонной промышленности Сербии, как и участие в многонациональных операциях под мандатом ООН и ЕС. Республика Сербия остается приверженной участию в программе (НАТО — ред.) "Партнерство ради мира", — заявила кандидат в премьеры.

Она добавила, что "настоящая национальная безопасность" не достигается одними лишь вооруженными силами, но требует и сильных дипломатии и разведки, экономики, налоговой дисциплины и эффективного правительства.

Руководство Сербии многократно решительно отвергало возможность вступления республики в Североатлантический альянс.

Согласно парламентской резолюции 2007 года, Сербия придерживается нейтралитета в отношении военных союзов, однако парламент страны ратифицировал 12 февраля 2016 года документ о дипломатическом иммунитете для представителей НАТО и логистической поддержке на территории республики.

Индивидуальный план партнерства Сербии с НАТО (IPAP) вступил в силу в марте 2015 года, документ определяет образовательно-техническое сотрудничество, совместные учения и создание положительного имиджа альянса в сербском обществе. Вместе с тем, в 2013 году парламент Сербии получил статус наблюдателя в Парламентской Ассамблее ОДКБ.