Трамп назвал издание New York Times "пародией на СМИ"

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал издание New York Times за публикацию ложных новостей о нем, а также обвинил СМИ в непонимании его реформ в области здравоохранения.

"Ненадежная New York Times публикует лживые истории обо мне. Они даже не позвонят, чтобы проверить факты истории. Пародия на СМИ!" — написал Трамп в своем микроблоге Twitter.

The failing @nytimes writes false story after false story about me. They don't even call to verify the facts of a story. A Fake News Joke! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 июня 2017 г.

"Некоторые фейковые СМИ любят говорить, что я не занимаюсь здравоохранением как следует. Это неверно, я хорошо разбираюсь в ситуации и желаю США победы", — добавил американский президент.

В мае палата представителей конгресса проголосовала с перевесом всего в один голос за замену новыми инициативами комплекса законов, известных под названием Obamacare и проведенных также незначительным большинством в правление Барака Обамы в 2010 году. Новая программа, реализации которой добиваются президент Дональд Трамп и спикер палаты представителей Пол Райан, призвана увеличить конкуренцию на рынке здравоохранения и снизить цены, которые в США остаются рекордно высокими в мировом масштабе. Республиканцы заявляют, что предыдущая реформа Обамы, обязавшая всех покупать страховку и обещавшая субсидии малоимущим, не достигла целей и лишь сократила доступ к здравоохранению. Демократы заявляют, что предложенная республиканцами программа равносильна снижению налогов для богатых и что она приведет к потере рабочих мест и сокращению медицинского обслуживания для малообеспеченных и среднего класса.