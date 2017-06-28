В Киеве рассказали о расследовании взрыва машины сотрудника разведки

Автомобиль Mercedes в Соломенском районе Киева после взрыра. 27 июня 2017

Автомобиль Mercedes в Соломенском районе Киева после взрыра. 27 июня 2017

КИЕВ, 28 июн — РИА Новости. Правоохранители установили, что взрывное устройство, в результате взрыва которого накануне погиб сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины Максим Шаповал, было заложено в салоне его автомобили, сообщила в среду пресс-служба Генпрокуратуры.

Сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины полковник Шаповал погиб во вторник в Киеве в результате взрыва автомобиля. Возбуждено дело по статье "теракт", расследованием занимается военная прокуратура Украины. Ранее в Нацполиции заявили, что взрывное устройство было заложено в нижней части автомобиля.

"В Киеве по улице Механизаторов (перед перекрестком с улицы Соломенской) неустановленными лицами совершено террористический акт путем подрыва взрывного устройства, которое было заложено в салоне автомобиля марки Mercedes-Benz", — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.