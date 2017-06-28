В Киеве рассказали о расследовании взрыва машины сотрудника разведки
КИЕВ, 28 июн — РИА Новости. Правоохранители установили, что взрывное устройство, в результате взрыва которого накануне погиб сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины Максим Шаповал, было заложено в салоне его автомобили, сообщила в среду пресс-служба Генпрокуратуры.
Сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины полковник Шаповал погиб во вторник в Киеве в результате взрыва автомобиля. Возбуждено дело по статье "теракт", расследованием занимается военная прокуратура Украины. Ранее в Нацполиции заявили, что взрывное устройство было заложено в нижней части автомобиля.
"В Киеве по улице Механизаторов (перед перекрестком с улицы Соломенской) неустановленными лицами совершено террористический акт путем подрыва взрывного устройства, которое было заложено в салоне автомобиля марки Mercedes-Benz", — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.
Автомобиль Mercedes взорвался во вторник днем в Соломенском районе украинской столицы.
При взрыве погиб сотрудник Главного управления разведки Минобороны полковник Максим Шаповал.
Автомобиль взорвался из-за заложенной под днищем машины взрывчатки. Сотрудники полиции уже возбудили уголовное дело по статье "Теракт".
По данным украинских СМИ, первым взорвался бензобак автомобиля, потом сдетонировали два взрывных устройства, установленные в разных частях машины.
На месте ЧП работают следственно-оперативные группы, эксперты-криминалисты и взрывотехники.
Сотрудники полиции огородили место происшествия, движение транспорта возле улицы Механизаторов перекрыто.
Согласно данным украинского агентства УНН, непосредственный подчиненный погибшего полковника Максима Шаповала руководил охраной ранее убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.