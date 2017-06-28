В Берлине заявили, что без России решить масштабные конфликты невозможно

БЕРЛИН, 28 июн – РИА Новости, Маргарита Костив. Россия нужна миру для урегулирования конфликтов в Сирии, Ливии, Афганистане и на востоке Украины, заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

"Крупные международные конфликты нашего времени мы можем преодолеть только сообща и при взаимном доверии. Нам нужна конструктивная Россия в Сирии, Ливии, Афганистане, а также на востоке Украины. Об этом я также будут говорить с партнерами в России", — заявил министр перед поездкой в Краснодар, где пройдет конференция городов-партнеров РФ и ФРГ.

Он подчеркнул, что даже в политически сложные времена необходимо поддерживать диалог, поскольку это единственный способ сохранить доверие и мирно решать проблемы.

"Несмотря на все политические разногласия, мы не должны забывать, насколько тесными и многогранными стали отношении между Германией и Россией по окончании "холодной войны", — добавил Габриэль, его слова приводит рассылка МИД.

Глава МИД Германии отметил, что в развитие двусторонних отношений существенный вклад вносит партнерство между городами и регионами, и "все заинтересованы в дальнейшем усилении обмена между нашими обществами".

Четырнадцатая российско-германская конференция городов-партнеров состоится 28-30 июня в Краснодаре.