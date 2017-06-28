Депутат Рады рассчитывает, что будет выполнять обязанности главы ПАСЕ

КИЕВ, 28 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Народный фронт", вице-президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Георгий Логвинский рассчитывает, что будет выполнять обязанности главы ПАСЕ в группе Европейской народной партии после исключения Педро Аграмунта из ее состава.

Ранее источники в аппарате ПАСЕ сообщил РИА Новости, что глава ПАСЕ Аграмунт исключён из своей политической группы.

"По регламенту обязанности президента Ассамблеи выполняет вице-президент, который относится к группе ЕНП. С сегодняшнего дня мне будет представлена честь исполнять обязанности президента Парламентской Ассамблеи Совета Европы и вести заседание", — приводит в среду пресс-служба "Народного фронта" слова Логвинского.

Логвинский является вице-президентом ПАСЕ. Всего у главы Ассамблеи 19 председателей. Они замещают председателя в Ассамблее в те моменты, когда он не доступен. При этом вице-президент осуществляет свои полномочия и подчиняется обязательствам, возложенным на председателя в соответствии с частью 5 Правил процедуры. Он отвечает за порядок в зале, следит за регламентом, ведёт дискуссию.

Ранее ПАСЕ одобрила поправки в регламент, позволяющие начать процесс отстранения действующего главы Ассамблеи Аграмунта. До этого в регламенте ПАСЕ не было положения об отставке избранного лица, он мог уйти только добровольно. Вопрос о возможности введения импичмента в отношении выборных должностей возник в связи ситуацией, сложившейся весной этого года с Аграмунтом, которому Ассамблея из-за визита в Сирию выразила вотум недоверия, но не смогла отстранить от должности.