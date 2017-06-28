В Британии 120 высоток провалили проверку на противопожарную безопаность

ЛОНДОН, 28 июн — РИА Новости, Мария Табак. Требованиям пожарной безопасности не соответствуют 120 высотных жилых домов в Великобритании, сообщила премьер-министр Тереза Мэй во время первой в новом составе парламента сессии вопросов и ответов премьер-министру.

После пожара в лондонском 24-этажном жилом доме Grenfell Tower, унесшего жизни по меньшей мере 79 человек, британские власти проводят проверку на противопожарную безопасность в отношении 600 высотных жилых домов. По ее результатам выяснилось, что требованиям не отвечает облицовка десятков зданий в 25 регионах страны.

"Проблемы не только в облицовке зданий, но и в других нарушениях", — сказала Мэй.

Она добавила, что облицовка, использовавшаяся при ремонте Grenfell Tower, не отвечала государственным стандартам.

Премьер также сообщила, что пострадавшим от пожара выделены 1,25 миллиона фунтов стерлингов, оперативно решается вопрос о выделении всем постоянного жилья.

"В ближайшее время будет объявлено имя председателя открытого разбирательства по этому делу", — сказала премьер.

Скотланд-Ярд сообщил, что пожар в Grenfell Tower начался из-за холодильника модели FF175BP Hotpoint. Также стало известно, что облицовка и теплоизоляция здания не прошли тесты на соответствие нормам противопожарной безопасности.