Косачев прокомментировал продление санкций Евросоюза против России
14:1928.06.2017
(обновлено: 14:21 28.06.2017)
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев назвал решение Евросоюза о продлении санкций против России ошибками прошлого, не имеющими будущего.
Председатель Евросовета Дональд Туск 22 июня сообщил, что главы государств и правительств стран-членов ЕС на саммите приняли политическое решение о продлении действующих экономических санкций против РФ на полгода. Затем была запущена письменная процедура формального подтверждения решения, не предполагающая проведение заседаний. В среду Евросоюз принял официальное решение о продлении на полгода санкций, действующих до конца июля 2017 года.
"Не вижу смысла комментировать это бессмысленное решение. Как и предыдущие, оно оторвано от реальности и не имеет никакой добавленной стоимости с точки зрения существующих проблем", — сказал Косачев РИА Новости в среду.
"Штампуются, как на конвейере, ошибки прошлого, не имеющие будущего", — заключил он.