Косачев прокомментировал продление санкций Евросоюза против России

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев назвал решение Евросоюза о продлении санкций против России ошибками прошлого, не имеющими будущего.

Председатель Евросовета Дональд Туск 22 июня сообщил, что главы государств и правительств стран-членов ЕС на саммите приняли политическое решение о продлении действующих экономических санкций против РФ на полгода. Затем была запущена письменная процедура формального подтверждения решения, не предполагающая проведение заседаний. В среду Евросоюз принял официальное решение о продлении на полгода санкций, действующих до конца июля 2017 года.

"Не вижу смысла комментировать это бессмысленное решение. Как и предыдущие, оно оторвано от реальности и не имеет никакой добавленной стоимости с точки зрения существующих проблем", — сказал Косачев РИА Новости в среду.

"Штампуются, как на конвейере, ошибки прошлого, не имеющие будущего", — заключил он.