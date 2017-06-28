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В мире

Глава ПАСЕ хочет оспорить решение по поправкам об отстранении от должности

14:1028.06.2017
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкПредседатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт. Архивное фотоПредседатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МАДРИД, 28 июн – РИА Новости. Глава Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт собирается оспорить резолюцию, принятую накануне депутатами, позволяющую внести поправки в регламент, что позволит начать процесс его отстранения от должности, сообщает агентство EFE.

Глава ПАСЕ Педро Аграмунт
© Flickr / Council of Europe Parliamentary Assembly
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На сегодняшний день в регламенте ПАСЕ нет положения об отставке избранного лица. Он может уйти только добровольно. Вопрос о возможности введения импичмента в отношении выборных должностей возник в связи ситуацией, сложившейся весной этого года с Аграмунтом, которому Ассамблея из-за визита в Сирию выразила вотум недоверия, но не смогла отстранить от должности. В тексте принятого документа говорится, что "резолюция вступает в силу после ее принятия". "Ее положения применяются в отношении действующих должностей председателя и заместителей председателя ПАСЕ, председателей и заместителей председателей комиссий", — отмечается в документе.

По словам представителя Аграмунта, которого цитирует EFE, глава ПАСЕ "изучает со своими адвокатами возможность начать юридические процедуры" против изменения регламента.

Аграмунт также выступил с заявлением в адрес Европейской Народной партии, членом которой он является и 58% представителей которой в ПАСЕ поддерживают его отставку. Он заявил, что глава парламентской группы немец Алекс Фишер принял решение, несоответствующее уставу ЕНП, не проинформировав ее членов за две недели о голосовании.

Парламентская ассамблея Совета Европы. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В заявлении политика говорится о "трех атаках на демократию": невыполнении принципа, что закон обратной силы не имеет, "перехода на личности" для его дискредитации, а также об отсутствии необходимости или объективной причины для его отставки и создании "юридической неопределенности".

Он добавил, что посетил Сирию так, как другие политики в свое время посещали таких лидеров, как Слободан Милошевич или Николае Чаушеску. "Как и я, они пытались быть посредниками ради мира", — говорится в заявлении.

Аграмунт также подверг критике генерального секретаря ПАСЕ Войцеха Савицкого, который "заблокировал любую попытку самому стать частью процесса" отставки, но "который способствовал, что председатель Ассамблеи стал таким объектом".

По мнению Аграмунта, реформа является "скрытой модификацией" устава Совета Европы, которая подрывает престиж Совета Министров, поскольку в соответствии со статьей 41, этот орган должен вносить подобного рода поправки.

Между тем официальный представитель валенсийской партии Compromís в испанском сенате Карлес Мулет потребовал, чтобы Аграмунт оставил пост в Совете Европы и в Сенате, поскольку он отказался "в центре скандала на европейском уровне".

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
© РИА Новости, Инфографика
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
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