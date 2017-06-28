Глава ПАСЕ хочет оспорить решение по поправкам об отстранении от должности

МАДРИД, 28 июн – РИА Новости. Глава Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт собирается оспорить резолюцию, принятую накануне депутатами, позволяющую внести поправки в регламент, что позволит начать процесс его отстранения от должности, сообщает агентство EFE.
По словам представителя Аграмунта, которого цитирует EFE, глава ПАСЕ "изучает со своими адвокатами возможность начать юридические процедуры" против изменения регламента.
Аграмунт также выступил с заявлением в адрес Европейской Народной партии, членом которой он является и 58% представителей которой в ПАСЕ поддерживают его отставку. Он заявил, что глава парламентской группы немец Алекс Фишер принял решение, несоответствующее уставу ЕНП, не проинформировав ее членов за две недели о голосовании.
Он добавил, что посетил Сирию так, как другие политики в свое время посещали таких лидеров, как Слободан Милошевич или Николае Чаушеску. "Как и я, они пытались быть посредниками ради мира", — говорится в заявлении.
Аграмунт также подверг критике генерального секретаря ПАСЕ Войцеха Савицкого, который "заблокировал любую попытку самому стать частью процесса" отставки, но "который способствовал, что председатель Ассамблеи стал таким объектом".
По мнению Аграмунта, реформа является "скрытой модификацией" устава Совета Европы, которая подрывает престиж Совета Министров, поскольку в соответствии со статьей 41, этот орган должен вносить подобного рода поправки.
Между тем официальный представитель валенсийской партии Compromís в испанском сенате Карлес Мулет потребовал, чтобы Аграмунт оставил пост в Совете Европы и в Сенате, поскольку он отказался "в центре скандала на европейском уровне".