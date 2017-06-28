Итальянские медики сделают пластику облитой кислотой девочке из Буденновска

ПЯТИГОРСК, 28 июн — РИА Новости, Маргарита Савельева. Власти Ставропольского края договорились с итальянскими партнерами провести пластическую операцию девочке из Буденновска, которой хулиган брызнул в лицо кислотой, заявил губернатор региона Владимир Владимиров.

Ранее сообщалось, что велосипедист в Буденновске брызнул двум девушкам в лицо кислотой. Они получили ожоги разной степени тяжести и были доставлены в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия". За информацию о нападавшем объявлено вознаграждение в 500 тысяч рублей.

"Мы обратились к послу с просьбой провести пластическую операцию девочке из Буденновска и полную поддержку получили… Люди везде живут, людское горе везде одинаковое, я обратился к господину послу, все вопросы от виз до размещения буквально в мгновение решились. Я думаю, что наша медицина может сделать все это не хуже, но ребенок в такой сложной ситуации находится, стресс, пусть для нее поездка в Италию будет элементом реабилитации, потом мы здесь будем ею заниматься", — рассказал Владимиров журналистам.