У НАТО нет данных о контактах России с талибами*, заявил Столтенберг

БРЮССЕЛЬ, 28 июн — РИА Новости, Александр Шишло. НАТО не располагает конкретными данными о российских контактах с афганским радикальным движением "Талибан"*, заявил в среду генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Мы не знаем, какие у России контакты с "Талибаном"*, — сказал он журналистам в Брюсселе.

На Западе ранее не раз звучали обвинения в адрес Москвы в поддержке движения талибов. В МИД РФ на это заявили, что Москва приняла решение активизировать усилия по выработке единого подхода к национальному примирению и созданию условий для прямых переговоров между официальным Кабулом и Движением талибов для скорейшего прекращения военных действий в Афганистане. В МИД РФ отметили, что решению задачи налаживания процесса урегулирования были посвящены консультации в формате Московского диалога с участием заинтересованных партнеров в декабре 2016 года и феврале 2017 года. В МИД добавили, что "намерены продолжить эту работу в целях скорейшего прекращения братоубийственной войны, достижения согласия и мира в Афганистане". А целью ограниченных контактов Москвы с талибами* является побудить их присоединиться к национальному примирению и обеспечить безопасность российских граждан в Афганистане, сообщал российский МИД.

Как позже заявил советник президента Ашрафа Гани по нацбезопасности Мохаммад Ханиф Атмар, прошедшие 17 марта переговоры в Москве были очень плодотворными, российские партнеры в ходе встречи заверили Кабул, что возможные контакты Москвы с талибами* могут происходить только для содействия мирному процессу в Афганистане.

Постпред РФ при НАТО Александр Грушко заявлял, что консультации и работа, которая проводится российской стороной, "проходит с участием центрального правительства Афганистана".