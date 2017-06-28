Песков заявил о необходимости консолидированной борьбы стран с кибератаками

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Массированные кибератаки подтверждают позицию РФ о необходимости совместной борьбы всех стран с такими угрозами, в одиночку это не решить, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Атаки идут, они, к сожалению, продолжаются. Подобные массированные кибератаки, они лишний раз подтверждают правоту тезиса российской стороны, которую она излагала на самых различных уровнях о том, что существование подобной опасности требует взаимодействия и сотрудничества на международном уровне. Ни одна страна в одиночку сейчас эффективно противостоять киберугрозе не может. И какими-то огульными обвинениями это не решается, к сожалению", — сказал Песков.

Глобальная атака вируса-вымогателя во вторник поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

Согласно первым сообщениям, активированный во вторник злоумышленниками вирус-шифровальщик был отнесен к уже известному семейству вымогателей Petya, однако позднее выяснилось, что речь идет о новом семействе вредоносного ПО с существенно отличающейся функциональностью. "Лаборатория Касперского" окрестила новый вирус ExPetr.