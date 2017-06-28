Азербайджан примет участие в заседании НАТО в Брюсселе

БАКУ, 28 июн — РИА Новости, Вугар Гасанов. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в четверг примет участие в заседании НАТО в Брюсселе, сообщила в среду пресс-служба военного ведомства.

"Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов отправился в город Брюссель (Королевство Бельгия) для участия во встрече, которая пройдет 29 июня на уровне министров обороны государств, вносящих вклад в миссию НАТО "Решительная поддержка" в Исламской Республике Афганистан", — говорится в сообщении.

Миротворческая миссия вооруженных сил Азербайджана в Афганистане началась 20 ноября 2002 года. С 1 января 2015 года в Афганистане находится новая миссия НАТО "Решительная поддержка".

По двустороннему соглашению между НАТО и Афганистаном, в стране присутствуют около 12 тысяч военнослужащих, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур. Миссия объявлена небоевой. В настоящее время в данной миссии в Афганистане принимают участие 90 военнослужащих, два военных врача и два офицера инженерных войск вооруженных сил Азербайджана.