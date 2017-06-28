Генсек Совета Европы выступил за поддержку прав мигрантов

СТРАСБУРГ, 28 июн — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд считает, что Совет должен добиваться соблюдения прав мигрантов, прибывающих в Европу.

В среду в ПАСЕ проходит дискуссия по ситуации с мигрантами в европейских странах.

Выступая в рамках дискуссии, генсек указал, что "мы все осознаем трагедии, которые продолжаются в Средиземном море, — мигранты, беженцы рискуют всем, чтобы найти лучшую жизнь в Европе".

"Многие тысячи пересекли Средиземное море в этом году, более 2 тысяч утонули или пропали без вести. Тысячи людей остались на греческих островах, тысячи ждут окончания процесса предоставления убежища, борются за это. Более 3 миллионов беженцев живут в Турции — самое больше число, чем в какой-либо другой стране", — добавил генсек, выразив обеспокоенность ростом, в этой связи национализма, популизма и ксенофобии среди населения.

Он отметил, что "мы не можем справиться со всей проблемой беженцев, мигрантов в Европе, у нас нет полномочий для этого".

"Мы не управляем системой миграции, но то, что мы можем и должны сделать, это добиться того, чтобы те, кто прибывает имели определенные права на континенте",- добавил генсек.

По словам Ягланда, "как только они (мигранты) вступают на европейскую почву, они попадают под юрисдикцию наших государств-членов".

"Разумеется, они охватываются европейской конвенцией о защите прав человека и имеют право обращаться в европейский суд", — указал он.

"Наши правительства имеют конкретные обязательства",- напомнил генсек.