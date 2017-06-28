Национальная полиция Франции выпустила предупреждение из-за вируса Petya

ПАРИЖ, 28 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Национальная полиция Франции предупреждает граждан страны об опасности, которые несет компьютерный вирус-вымогатель Petya.

"Чем вы рискуете? Потерей всех данных, в том числе тех, что хранятся в связанном облаке. Финансовыми тратами, если вы решите заплатить требуемый выкуп", — говорится в информационной справке, распространяемой полицией в сети интернет.

Правоохранители предупреждают, что выплата требуемой суммы "не гарантирует восстановление данных".

В качестве мер предосторожности предлагается регулярно устанавливать обновления системы, а также внимательно относиться к антивирусным программам. Также пользователям не рекомендуется открывать почтовые вложения от незнакомых абонентов.

Глобальная атака вируса-вымогателя во вторник поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

Вирус блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах, сообщили РИА Новости в компании Group-IB. Атака началась около 11.00. Способ распространения в локальной сети аналогичен вирусу WannaCry. По данным СМИ, на 18.00 биткоин-кошелек, который был указан для перевода средств вымогателям, получил девять переводов, с учетом комиссии за переводы пострадавшие перевели хакерам порядка 2,7 тысячи долларов.

По данным антивирусной компании ESET, атака началась с Украины, которая больше других стран пострадала от нее. Согласно рейтингу компании по странам, пострадавшим от вируса, на втором месте после Украины — Италия, а на третьем — Израиль. В первую десятку также вошли Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия. Россия в данном списке занимает лишь 14-е место.