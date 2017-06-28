Национальная полиция Франции выпустила предупреждение из-за вируса Petya

ПАРИЖ, 28 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Национальная полиция Франции предупреждает граждан страны об опасности, которые несет компьютерный вирус-вымогатель Petya.
Правоохранители предупреждают, что выплата требуемой суммы "не гарантирует восстановление данных".
В качестве мер предосторожности предлагается регулярно устанавливать обновления системы, а также внимательно относиться к антивирусным программам. Также пользователям не рекомендуется открывать почтовые вложения от незнакомых абонентов.
Глобальная атака вируса-вымогателя во вторник поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.
По данным антивирусной компании ESET, атака началась с Украины, которая больше других стран пострадала от нее. Согласно рейтингу компании по странам, пострадавшим от вируса, на втором месте после Украины — Италия, а на третьем — Израиль. В первую десятку также вошли Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия. Россия в данном списке занимает лишь 14-е место.