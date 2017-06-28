Эксперт: оппозиция в Венесуэле хочет убедить военных перейти на ее сторону

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Захват силовиками вертолета в Венесуэле укладывается в логику развития цветной революции в этой стране – местная оппозиция пытается развернуть настроения военных в свою пользу. Пока же около 90 процентов вооруженных сил поддерживают президента Николаса Мадуро, считает российский эксперт, заместитель руководителя центра США, Канады и стран Латинской Америки РИСИ Дмитрий Бурых.

Вечером 27 июня группа силовиков захватила полицейский вертолет, обстреляла и забросала гранатами здания МВД и верховного суда (ВС), заявила о начале борьбы с режимом президента Николаса Мадуро, а затем исчезла в неизвестном направлении. Власти назвали происшедшее террористической атакой и начали розыск причастных к событиям людей. Кроме того, власти Венесуэлы заявили, что руководитель группы захватчиков офицер Оскар Перес подозревается в связях с ЦРУ.

"Эти события логично укладываются в цепь развития цветной революции. Протесты, которые сейчас активно показываются западными СМИ, на самом деле не такие масштабные. И сами организаторы протестов, оппозиция, тоже видят, что протесты не дают нужного им быстрого результата (то есть смены режима, — ред.). Поэтому им нужны экстраординарные действия, которые смогли бы резко изменить ситуацию в их пользу", — заявил РИА Новости Дмитрий Бурых.

По его мнению, позиция вооруженных сил является одним из ключевых факторов, который повлияет на итоги противостояния Мадуро и оппозиции. Пока что, по оценке эксперта, вооруженные силы на 90 процентов поддерживают Мадуро. Акция с вертолетом, соответственно направлена на то, чтобы развернуть ситуацию в пользу оппозиции и убедить военных отказать в поддержке Мадуро, считает Бурых.

"Как только это произойдет, дни Мадуро будут сочтены. Если им это не удастся сделать, и Мадуро будет достаточно решителен и мудр в своих действиях, то действия оппозиции будут обречены на неудачу", — прогнозирует эксперт.

Что касается влияния ЦРУ на события Венесуэле, то конкретно об этом эпизоде судить сложно. В то же время "сотрудники ЦРУ как в штате посольства, так и нелегально присутствующие на территории Венесуэлы, есть и они там работают", отметил эксперт.

"Зная позицию США в отношении Венесуэлы, мы понимаем, что они работают не в пользу Мадуро, а на подрыв этого режима. И будут задействовать все средства и методы, которые есть в их арсенале. Поэтому исключать того, что они плотно работают как с оппозицией, так и с армейскими, полицейскими структурами, нельзя", — отметил заместитель руководителя центра США, Канады и стран Латинской Америки РИСИ.

С начала апреля в Венесуэле идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. В ходе протестов погибли уже 75 человек.