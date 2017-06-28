Украинские специалисты остановили хакерскую атаку, заявили в Киеве

КИЕВ, 28 июн — РИА Новости. Специалисты остановили хакерскую атаку на предприятия и государственные учреждения на Украине, все они работают в штатном режиме, сообщила в среду пресс-служба правительства страны.

"Масштабная кибератака на корпоративные сети и сети органов власти, которая произошла вчера, 27 июня, остановлена… Все стратегические предприятия, в том числе предприятия по обеспечению безопасности государства, работают в штатном режиме", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе правительства, ситуация находится под контролем специалистов, они работают над восстановлением утраченных данных.

Ранее Нацбанк Украины предупредил банки и других участников финансового сектора о внешней хакерской атаке с использованием неизвестного вируса. В ведомстве сообщили, что атаки осуществляются на ряд украинских банков, а также на предприятия коммерческого и государственного секторов. О хакерской атаке сообщили международный аэропорт "Борисполь", киевский метрополитен, компании "Укрэнерго" и "Киевэнерго", а также крупнейшая на Украине частная компания по оказанию услуг доставки "Новая почта".

В компании Group-IB, специализирующейся на решениях по раннему выявлению киберугроз, сообщили, что вирус-вымогатель Petya стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании РФ и Украины, он блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах. Позднее руководитель международной исследовательской команды "Лаборатории Касперского" Костин Райю сообщил, что вирус распространился по всему миру.