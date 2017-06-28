Испания, Германия и Британия задержали шесть подозреваемых в связях с ИГ*

МАДРИД, 28 июн – РИА Новости. Правоохранительные органы Испании, Великобритании и Германии провели операцию, в рамках которой были задержаны шесть человек по подозрению в террористической деятельности и связях с организацией "Исламское государство"*.

Четыре человека были задержаны в городе Пальма-де-Майорка (Испания, Балеарские острова), один — в Великобритании и еще один — в Германии, говорится в сообщении испанского МВД.

По данным ведомства, преступная группировка занималась созданием и распространением аудиовизуальных материалов, проводила тайные встречи, на которых молодым людям внушали радикальные исламистские идеи и убеждали отправиться воевать в зоны конфликтов, а также прославляли теракты смертников в Европе.

Расследование началось в 2015 году, когда в интернете была обнаружена серия видео о том, как молодого человека, живущего в Испании, вербуют и убеждают отправиться в Сирию. Правоохранители установили, что вербовкой занимался имам-салафит, в отношении которого велось расследование в нескольких европейских странах и который был задержан в Великобритании.

По данным МВД Испании, этот человек недавно ездил в Пальму-де-Майорку, где занимался вербовкой сторонников ИГ*. Кроме того, проповедник занимался поиском финансовых средств для боевиков в Сирии, отмечает ведомство. Он постоянно менял место жительства и предпринимал усиленные меры безопасности, из-за чего полиции было трудно установить его местонахождения и задержать.

Задержанный в Германии – один из последователей этого имама. Он поддерживал контакты с другими задержанными, участвовал в создании пропагандистского видео, сообщают силовики.

Группа на Майорке занималась поиском сторонников радикально настроенных людей не только через соцсети, но и проводила еженедельные встречи.

Помимо правоохранительных органов Германии, Великобритании и Испании, а также разведки, в операции принимали участие Европол и Евроюст.

С 26 июня 2015 года, когда в Испании был введен четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных, в стране и за ее пределами были задержаны 178 террористов исламистского толка, а с начала 2015 года – 223.

*Террористическая организация, запрещена в России