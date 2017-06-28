Посол ОАЭ рассказал о возможных санкциях против Катара

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Посол ОАЭ в РФ Омар Сайф Саид Гобаш заявил в интервью газете Guardian, что в настоящее время обсуждается ряд экономических санкций, которые могут быть приняты в отношении Катара.

По словам Гобаша, исключение Катара из Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, которое часто упоминается как возможная санкция, не является единственным доступным вариантом.

"В любом случае их позиция сегодня несовместима с тем, чтобы быть членом Совета сотрудничества стран Персидского залива, потому что это организация общей безопасности и обороны. Есть определенные экономические санкции, которые мы можем принять, которые в настоящее время рассматриваются", — заявил газете Гобаш.

"Одним из возможных вариантов является навязать условия на наших собственных торговых партнеров, а также сказать, что если вы хотите работать с нами, то вам нужно принять коммерческое решение", — отметил посол.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.

В итоге к блокаде Катара не стали присоединяться только два государства, входящие в Совет сотрудничества стран Персидского залива, — Кувейт и султанат Оман. Катар все обвинения отверг и заявил, что ответных мер принимать не будет.