Посол ОАЭ рассказал о возможных санкциях против Катара

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Посол ОАЭ в РФ Омар Сайф Саид Гобаш заявил в интервью газете Guardian, что в настоящее время обсуждается ряд экономических санкций, которые могут быть приняты в отношении Катара.
"В любом случае их позиция сегодня несовместима с тем, чтобы быть членом Совета сотрудничества стран Персидского залива, потому что это организация общей безопасности и обороны. Есть определенные экономические санкции, которые мы можем принять, которые в настоящее время рассматриваются", — заявил газете Гобаш.
Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.
В итоге к блокаде Катара не стали присоединяться только два государства, входящие в Совет сотрудничества стран Персидского залива, — Кувейт и султанат Оман. Катар все обвинения отверг и заявил, что ответных мер принимать не будет.