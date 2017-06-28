Мадуро направил спецподразделения на поимку участников атаки на здание ВС

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро направил специальные подразделения на поиск и поимку стоящих за нападением на здание верховного суда в Каракасе людей, включая пилота вертолета Оскара Переса, сообщает портал Nacional.

"Уже развернуты все специальные силы для того, чтобы поймать эту группу", — заявил Мадуро.

Группа сотрудников спецслужб Венесуэлы совершила полет на вертолете над Каракасом с плакатом, призывающим к неповиновению, и сбросила несколько гранат на здание верховного суда Венесуэлы.

Человека, угнавшего вертолет во вторник, зовут Оскар Перес, это офицер корпуса научных, уголовных и криминалистических расследований полиции Венесуэлы (CICPC), имеющий специальную подготовку, в том числе, по его собственным словам, пилота вертолета, боевого пловца и парашютиста. В видеообращении Перес потребовал отставки Мадуро, правительства и проведения выборов.

После полета и атаки на верховный суд Перес посадил вертолет на крыше одного из зданий. Дальнейшая судьба его и соратников неизвестна, однако Мадуро уже пообещал, что эти люди будут пойманы. Глава государства назвал произошедшее вооруженной террористической атакой.