Посол США в Китае заявил о необходимости совместной работы по проблеме КНДР

ПЕКИН, 28 июн – РИА Новости, Жанна Манукян. Новый посол США в Китае Терри Бренстед заявил, что Вашингтону необходимо работать с Пекином по таким вопросам, как ядерная и ракетная программа КНДР и денуклеаризация Корейского полуострова, сообщает Центральное телевидение Китая.
"Вашингтону и Пекина нужно работать по таким насущным проблемам, как ядерная и ракетная деятельность КНДР, и продолжать сотрудничать по денуклеаризации Корейского полуострова", — цитирует телеканал американского посла.
Дипломат также заявил, что США готовы сотрудничать с Китаем по ряду важным вопросов, расширять торговые и экономические возможности для обеих сторон.
Пекин в свою очередь заявляет, что прилагает все усилия для разрешения ядерной проблемы Корейского полуострова и делает это без какого-либо давления со стороны других стран.