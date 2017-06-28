Посол США в Китае заявил о необходимости совместной работы по проблеме КНДР

ПЕКИН, 28 июн – РИА Новости, Жанна Манукян. Новый посол США в Китае Терри Бренстед заявил, что Вашингтону необходимо работать с Пекином по таким вопросам, как ядерная и ракетная программа КНДР и денуклеаризация Корейского полуострова, сообщает Центральное телевидение Китая.

Бренстед с семьей прибыл в Пекин во вторник. Свое заявление он сделал во время своего первого общения с прессой перед посольской резиденцией в Пекине.

"Вашингтону и Пекина нужно работать по таким насущным проблемам, как ядерная и ракетная деятельность КНДР, и продолжать сотрудничать по денуклеаризации Корейского полуострова", — цитирует телеканал американского посла.

Дипломат также заявил, что США готовы сотрудничать с Китаем по ряду важным вопросов, расширять торговые и экономические возможности для обеих сторон.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Китай попытался, но не смог помочь США по КНДР. Вашингтон на протяжении долгого времени убеждал китайские власти оказать более жесткое давление на КНДР, поскольку львиная доля внешнеторгового оборота Северной Кореи приходится на Китай.

Пекин в свою очередь заявляет, что прилагает все усилия для разрешения ядерной проблемы Корейского полуострова и делает это без какого-либо давления со стороны других стран.