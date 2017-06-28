Венесуэльских депутатов заблокировали в здании парламента

МЕХИКО, 28 июн – РИА Новости. Лидер венесуэльской оппозиции, губернатор штата Миранда Энрике Каприлес сообщил, что депутаты оппозиционной Национальной ассамблеи блокированы в здании парламента.
"На 21.28 (04.28 мск среды) депутаты и сотрудники остаются блокированными внутри Национальной ассамблеи вооруженными группировками", – написал Каприлес в Twitter и возложил ответственность на президента Николаса Мадуро.
В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, погибло уже 75 человек.