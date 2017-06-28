Венесуэльских депутатов заблокировали в здании парламента

МЕХИКО, 28 июн – РИА Новости. Лидер венесуэльской оппозиции, губернатор штата Миранда Энрике Каприлес сообщил, что депутаты оппозиционной Национальной ассамблеи блокированы в здании парламента.

Ранее сообщалось, что три депутата парламента и несколько журналистов были избиты бойцами национальной гвардии, а само здание ассамблеи подверглось нападениям сторонников президента.

"На 21.28 (04.28 мск среды) депутаты и сотрудники остаются блокированными внутри Национальной ассамблеи вооруженными группировками", – написал Каприлес в Twitter и возложил ответственность на президента Николаса Мадуро.

По словам вице-спикера парламента Фредди Гевары, вокруг здания концентрируются бойцы национальной гвардии, а также так называемые "колективос" — сторонники действующей власти, угрожающие ворваться внутрь. Они атаковали здание парламента, забросав его самодельными взрывными устройствами малой мощности. Портал Nacional сообщал о пяти таких бомбах, разбитых лампах и повреждениях самого здания. Пока попытки "колективос" прорваться внутрь ассамблеи блокируют те же бойцы национальной гвардии, охраняющие здание.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, погибло уже 75 человек.