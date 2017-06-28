ФБР и МВБ расследуют эпидемию компьютерного вируса-вымогателя

ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. США расследуют эпидемию компьютерного вируса-вымогателя, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на представителя Белого дома.
Глобальная атака вируса-вымогателя во вторник поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.
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По данным антивирусной компании ESET, атака началась с Украины, которая больше других стран пострадала от нее. Согласно рейтингу компании по странам, пострадавшим от вируса, на втором месте после Украины — Италия, а на третьем — Израиль. В первую десятку также вошли Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия. Россия в данном списке занимает лишь 14-е место.