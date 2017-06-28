ФБР и МВБ расследуют эпидемию компьютерного вируса-вымогателя

ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. США расследуют эпидемию компьютерного вируса-вымогателя, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на представителя Белого дома.

США работают над расследованием вымогательства, задействованы ФБР, министерство внутренней безопасности и специализированные учреждения, сказала представитель Белого дома.

Глобальная атака вируса-вымогателя во вторник поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

Вирус блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах. Атака началась около 11.00. Способ распространения в локальной сети аналогичен вирусу WannaCry . По данным СМИ, на 18:00 биткоин-кошелек, который был указан для перевода средств вымогателям, получил девять переводов, с учетом комиссии за переводы пострадавшие перевели хакерам порядка 2,7 тысячи долларов.

По данным антивирусной компании ESET, атака началась с Украины, которая больше других стран пострадала от нее. Согласно рейтингу компании по странам, пострадавшим от вируса, на втором месте после Украины — Италия, а на третьем — Израиль. В первую десятку также вошли Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия. Россия в данном списке занимает лишь 14-е место.