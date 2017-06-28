МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Комитет по разведке палаты представителей США допросил экс-руководителя предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесту в рамках расследования предполагаемого "российского вмешательства" в президентские выборы в США, пишет газета Hill.
По данным издания, Подесту заслушивали на протяжении примерно двух часов. Отмечается, что законодатели покидали помещение молчаливо. Подеста отметил, что комитет был заинтересован в том, что он знал о "кибератаках РФ".
"Президент и вся администрация имели дело с беспрецедентным распространением "вепонизации" (использовании в качестве оружия — ред.) плодов российской деятельности в киберпространстве, и они принимали лучшие решения, которые могли, от имени американского народа", — приводит газета слова Подесты.
Президент России Владимир Путин, говоря об обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Комментируя заявления Хиллари Клинтон о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными".