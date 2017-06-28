МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Комитет по разведке палаты представителей США допросил экс-руководителя предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесту в рамках расследования предполагаемого "российского вмешательства" в президентские выборы в США, пишет газета Hill.

Ранее сообщалось, что комитет планирует допросить Подесту. Подчеркивалось, что "Подеста станет одним из первых ключевых свидетелей, который выступит перед членами комитета". Кроме того, отмечалось, что встреча пройдет за закрытыми дверями.

По данным издания, Подесту заслушивали на протяжении примерно двух часов. Отмечается, что законодатели покидали помещение молчаливо. Подеста отметил, что комитет был заинтересован в том, что он знал о "кибератаках РФ".

"Президент и вся администрация имели дело с беспрецедентным распространением "вепонизации" (использовании в качестве оружия — ред.) плодов российской деятельности в киберпространстве, и они принимали лучшие решения, которые могли, от имени американского народа", — приводит газета слова Подесты.

В течение 2016 года сайт WikiLeaks публиковал детали переписки членов Национального комитета Демократической партии, а также письма председателя штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты. В октябре власти США заявили о якобы причастности правительства РФ к хакерским атакам. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября.

Президент России Владимир Путин, говоря об обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Комментируя заявления Хиллари Клинтон о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными".