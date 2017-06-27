В Колумбии по запросу США арестовали главного борца с коррупцией

ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Главный борец с коррупцией в Колумбии арестован по запросу США, сообщило министерство юстиции США в пресс-релизе во вторник.

По его данным, Луис Густаво Морена Ривера, который занимает пост директора по борьбе с коррупцией в правительстве Колумбии, был арестован в Боготе вместе с адвокатом Леонардо Гомесом по запросу американских властей. Обоих обвиняют в сговоре с целью отмывания денег и дачи взятки, обвинения предъявлены в федеральном суде в Майами.