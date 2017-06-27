Госдеп США не имеет данных о дате новой встречи Рябкова и Шэннона

ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. Госдепартамент США не располагает данными о дате новой встречи заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова и первого заместителя госсекретаря Томаса Шэннона, заявила официальный представитель госдепа Хизер Науэрт.

"У нас нет даты", — сказала она.

Науэрт подчеркнула, что "США хотели бы возобновить дискуссии".

Подобные обсуждения представитель госдепартамента назвала "очень важными". "Отношения между США и Россией находятся на очень низком уровне. И мы бы хотели устранить это", — сказала представитель госдепа.

Также она обратила внимание на важность поиска точек соприкосновения между Вашингтоном и Москвой, к числу которых, по ее словам, относится борьба с ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ).