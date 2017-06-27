Сроки принятия дисциплинарного решения в отношении Бута пока неизвестны

ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Сроки принятия дисциплинарного решения в отношении отбывающего 25-летний тюремный срок российского бизнесмена Виктора Бута пока неизвестно, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Тарасов.

"Пока решение не вынесено, когда разбирательство будет проходить, я пока не знаю", — сообщил защитник. Он пояснил, что это, вероятно, связано с тем, что дисциплинарный офицер не находится в тюрьме Марион, где отбывает наказание россиянин.

Тарасов уточнил, что в настоящее время условия пребывания в тюрьме Бута остаются такими же, как до возбуждения разбирательства.

Ранее 13 июня Тарасов сообщил РИА Новости, что против Бута возбудили дисциплинарное разбирательство за то, что в ходе интервью RT он контактировал с российским журналистом, которого не было в разрешенном списке. За это Буту может грозить возвращение в изолятор или увеличение срока, добавил собеседник агентства.

Виктора Бута арестовали в Таиланде в марте 2008 года в результате операции американских спецслужб и через два года вывезли в США, где осудили на 25 лет тюрьмы. Этот срок был минимальным по статьям, по которым обвинялся россиянин: подготовка сговора с целью убийства американских граждан и американских военнослужащих, подготовка сговора с целью продажи зенитных ракет и подготовка сговора для материальной помощи террористической организации.

В 2014 году защита россиянина подала петицию о пересмотре дела в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, однако суд первой инстанции отклонил ее. После этого защита подала апелляцию на данное решение. Апелляционный суд в Нью-Йорке в середине ноября прошлого года отказал в пересмотре дела.

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