Всемирная кибератака не сильно затронула Испанию

МАДРИД, 27 июн — РИА Новости. Глобальная кибератака не затронула большое число компаний, находящихся в Испании, заверил министр энергетики, туризма и цифровых технологий Альваро Надаль.

Атаке вируса Petya подверглись испанские представительства таких международных компаний как Saint-Gobain (французская компания-производитель строительных материалов), Mondelēz International (производитель продуктов питания и растворимых напитков, штаб-квартира находится в США), международной юридической фирмы DLA Piper (штаб-квартира находится в США), а также были внесены корректировки в работу барселонского порта из-за атаки на Moller-Maersk (датская компания, один из ведущих морских грузоперевозчиков).

Отвечая на вопросы журналистов в сенате, Надаль заявил, что "атака не распространилась дальше", чем об этом сообщили СМИ. Он напомнил, что все компании, которые пострадали от атак, могут обратиться в Национальный институт кибербезопасности Испании (Incibe), однако никаких обращений институт не получил.

Он также добавил, что о кибератаке были уведомлены все стратегические предприятия и объекты страны. Министр напомнил, что ежедневно в Испании производится от 50 до 60 кибератак, однако не всегда о них становится известно общественности.

Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации в области безопасности и промышленности (CERTSI) при министерстве энергетики, туризма и цифровых технологий заявила, что "нанесение ущерба Испании сейчас изучается", а также что группа "находится в постоянном контакте с компаниями в области кибербезопасности и оказывает помощь компаниям в Испании, которые могли пострадать".

Ранее Национальный центр криптологии при Национальном центре разведки Испании заявил, что вирус — вариация вируса-вымогателя Petya, и что его жертвами стали "несколько международных компаний, имеющих представительства в Испании".

Во вторник в компании Group-IB сообщили, что вирус-вымогатель Petya стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании РФ и Украины, он блокирует компьютеры и требует за разблокировку сумму в биткоинах, эквивалентную 300 долларам.

Позднее руководитель международной исследовательской команды "Лаборатории Касперского" Костин Райю (Costin Raiu) сообщил, что вирус распространился по всему миру.