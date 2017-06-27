В СФ ответили на обвинения в адрес России в гибели украинского разведчика

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Обвинения в адрес российских спецслужб в причастности к гибели полковника украинской разведки Максима Шаповала являются "плодом больного воображения", заявил РИА Новости во вторник генерал ФСБ в отставке, сенатор Владимир Джабаров.

Депутат Верховной рады, советник главы МВД Украины Антон Геращенко ранее заявил, что, по его мнению, к гибели Шаповала причастны российские спецслужбы.

"В любых правонарушениях на Украине Киев обвиняет Россию и российские спецслужбы… Все эти обвинения — это плод больного воображения", — сказал Джабаров.

Он подчеркнул, что "подобную глупость" даже не стоит комментировать.

Парламентарий напомнил, что ранее Россию обвиняли в причастности к убийству бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, и потом никто за это не извинился".

"Через два дня все эти заявления забудутся, а осадок останется", — отметил законодатель. По его словам, подобных "обвинителей", "их по сути всех можно привлечь за клевету".