Учреждения Евросоюза не пострадали от глобальной кибератаки

БРЮССЕЛЬ, 27 июн – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия не видит признаков того, чтобы органы власти Евросоюза пострадали от массовых кибератак во вторник, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Еврокомиссии.

"Еврокомиссия в курсе происходящих кибератак… Мы внимательно следим за ситуацией. На данный момент у нас нет указаний на то, что Еврокомиссия или иные институты Евросоюза пострадали. Европейский центр борьбы с киберпреступлениями (European Cybercrime Center) в настоящее время оценивает ситуацию", — сказал он.

Центр находятся на связи с соответствующими киберподразделениями стран Евросоюза и ключевыми партнерами по отрасли "для определения всей природы этой атаки", уточнил собеседник агентства. "Мы также внимательно следим за нашими IT-системами, чтобы иметь возможность обнаруживать кибератаки", — добавил представитель Еврокомиссии.

Европарламент не подвергался во вторник кибератакам и внимательно следит за ситуацией, сообщил РИА Новости чуть ранее представитель пресс-службы ЕП.

Во вторник была совершена целая серия хакерских атак. Так, компания "Роснефть" сообщила, что ее серверы подверглись мощной хакерской атаке. Компания обратилась по этому поводу в правоохранительные органы. Контакт-центр "Укртелекома", крупнейшего на Украине оператора фиксированной телефонной связи, не работает из-за хакерской атаки.

Кроме того, хакеры совершили атаку на серверы представительств международных компаний Mondelēz International и DLA Piper в Испании, работа офисов полностью парализована. Один из ведущих морских грузоперевозчиков датская компания A.P. Moller-Maersk сообщила, что подверглась кибератаке, которая вывела из строя ее компьютерные системы.