В ООН полагают, что новый вирус не коснулся штаб-квартиры организации

ООН, 27 июн — РИА Новости. Атака нового вируса не коснулась штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, полагают во всемирной организации.

"Я не осведомлен, чтобы что-то касалось киберструктуры ООН", — сказал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик во вторник.

Ранее в компании Group-IB сообщили, что вирус-вымогатель Petya стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании РФ и Украины, он блокирует компьютеры и требует за разблокировку сумму в биткоинах, эквивалентную 300 долларам.

Позднее руководитель международной исследовательской команды "Лаборатории Касперского" Костин Райю (Costin Raiu) сообщил, что вирус распространился по всему миру.