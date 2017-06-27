Хакерские атаки не затронули Европарламент

БРЮССЕЛЬ, 27 июн — РИА Новости, Мария Князева. Европарламент не подвергался во вторник кибератакам и внимательно следит за ситуацией, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ЕП.

"На данный момент мы не были затронуты этим и внимательно следим за ситуацией", — сказал собеседник агентства.

Во вторник была совершена целая серия хакерских атак. Так, компания "Роснефть" сообщила, что ее серверы подверглись мощной хакерской атаке. Компания обратилась по этому поводу в правоохранительные органы. Контакт-центр "Укртелекома", крупнейшего на Украине оператора фиксированной телефонной связи, не работает из-за хакерской атаки.

Кроме того, хакеры совершили атаку на серверы представительств международных компаний Mondelēz International и DLA Piper в Испании, работа офисов полностью парализована. Один из ведущих морских грузоперевозчиков датская компания A.P. Moller-Maersk сообщила, что подверглась кибератаке, которая вывела из строя ее компьютерные системы.