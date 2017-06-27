Яценюк предложил созвать у Порошенко совещание из-за хакерской атаки

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости. Экс-премьер Украины, лидер партии "Народный фронт", входящей в правящую парламентскую коалицию, Арсений Яценюк призвал созвать совещание под председательством президента Петра Порошенко в связи с хакерской атакой и гибелью сотрудника украинской разведки в Киеве.

Сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины полковник Шаповал погиб во вторник в Киеве в результате взрыва автомобиля. По данным Нацполиции, в нижней части автомобиля было заложено взрывное устройство. Возбуждено дело по статье "теракт", расследованием занимается военная прокуратура Украины.

"Сегодняшнее убийство одного из руководителей ГУР и кибератаки на ключевые институты надо отнести к самому высокому уровню опасности. Срочно нужно созвать ситуативную комнату по безопасности под председательством президента Украины", — написал Яценюк на своей странице в Facebook.

Ранее Нацбанк Украины предупредил банки и других участников финансового сектора о внешней хакерской атаке с использованием неизвестного вируса. В ведомстве сообщили, что атаки осуществляются на ряд украинских банков, а также на предприятия коммерческого и государственного секторов. При этом названия банков и учреждений регулятор не уточнил.

О хакерской атаке уже сообщили международный аэропорт "Борисполь", киевский метрополитен, компания "Укрэнерго", которая является оператором объединенной энергосистемы страны, и компания "Киевэнерго", обеспечивающая теплом и горячей водой Киев. Об атаке также заявила крупнейшая на Украине частная компания по оказанию услуг доставки "Новая почта".

В компания Group-IB, специализирующейся на решениях по раннему выявлению киберугроз, сообщили, что вирус-вымогатель Petya стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании РФ и Украины, он блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах.