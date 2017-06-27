Профильное ведомство ФРГ изучает, затронули ли хакерские атаки Германию

БЕРЛИН, 27 июн — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Федеральная служба безопасности в сфере информационной техники (BSI) проверяет, затронула ли серия хакерских атак Германию, заявили РИА Новости в ведомстве.

"BSI изучает в настоящее время ситуацию, в том числе через центр защиты от кибератак", — сказал официальный представитель BSI.

По его словам, пока "слишком рано делать выводы о том, что Германия затронута, либо о путях распространения вредоносного программного обеспечения".

Во вторник была совершена целая серия хакерских атак. Так, компания "Роснефть" сообщила, что ее серверы подверглись мощной хакерской атаке. Компания обратилась по этому поводу в правоохранительные органы. Контакт-центр "Укртелекома", крупнейшего на Украине оператора фиксированной телефонной связи, не работает из-за хакерской атаки.

Кроме того, хакеры совершили атаку на серверы представительств международных компаний Mondelēz International и DLA Piper в Испании, работа офисов полностью парализована. Один из ведущих морских грузоперевозчиков датская компания A.P. Moller-Maersk сообщила, что подверглась кибератаке, которая вывела из строя ее компьютерные системы.