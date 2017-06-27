В Британии пока не удалось установить инициаторов кибератаки на парламент

ЛОНДОН, 27 июн – РИА Новости. Установить инициаторов хакерской атаки на британский парламент, произошедшей в минувшие выходные, пока не удалось, сообщил министр обороны страны Майкл Фэллон.

В субботу британская газета Telegraph сообщила, что компьютерная сеть британского парламента подверглась хакерской атаке.

"Многие парламентарии не могли отвечать на свои электронные письма. С этого момента Национальный центр кибербезопасности круглосуточно работает вместе с парламентским цифровым сервисным центром, чтобы определить природу атаки, оценить ее, по возможности снизить риски и предотвратить возможные повторения", — заявил Фэллон во вторник, выступая с докладом в Королевском институте международных отношений (Chatham House) в Лондоне.

По его словам, хакеры пытались завладеть паролями к почтовым ящикам депутатов на сервере парламента, частично им удалось взломать ненадежные пароли и получить доступ к ящикам. Были приняты необходимые меры противодействия, сказал он.

Фэллон напомнил о недавней атаке на компьютерные системы британских больниц и Национальной британской системы здравоохранения, которые затронули более 200 тысяч человек в более чем 150 странах мира.

"Это было еще одно свидетельство того, что киберугроза – это глобальный феномен", — отметил он.