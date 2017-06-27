СБУ готовит рекомендации по защите от кибератак на Украине

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости. Украинские специалисты проводят работы по изучению вредоносного программного обеспечения и намерены в ближайшее время предоставить рекомендации по защите от кибератак, сообщили во вторник в Службе безопасности Украины.

"СБУ предупреждает о масштабной кибератаке на объекты критической инфраструктуры… Сейчас специалисты службы совместно с Госспецсвязи, департаментом киберполиции, представителями антивирусных лабораторий проводят работы по изучению образцов вредоносного программного обеспечения и отрабатывают пути его нейтрализации. В ближайшее время будут разработаны и предоставлены рекомендации по защите от вышеупомянутой кибератаки", — говорится в сообщении СБУ на Fаcebook.

По данным ведомства, поражение компьютерных сетей производилось с помощью ранее известного, но модифицированного вируса-вымогателя. По предварительной информации, заражение было спланировано заранее и происходило в несколько этапов.

Ранее Нацбанк Украины предупредил банки и других участников финансового сектора о внешней хакерской атаке с использованием неизвестного вируса. В ведомстве сообщили, что атаки осуществляются на ряд украинских банков, а также на предприятия коммерческого и государственного секторов. При этом названия банков и учреждений регулятор не уточнил.

О хакерской атаке уже сообщили международный аэропорт "Борисполь", киевский метрополитен, компания "Укрэнерго", которая является оператором объединенной энергосистемы страны, и компания "Киевэнерго", обеспечивающая теплом и горячей водой Киев. Об атаке также заявила крупнейшая на Украине частная компания по оказанию услуг доставки "Новая почта".

Компания Group-IB, специализирующейся на решениях по раннему выявлению киберугроз, сообщила, что вирус-вымогатель Petya стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании РФ и Украины, он блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах.