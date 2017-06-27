МАДРИД, 27 июн – РИА Новости. Хакеры совершили атаку на серверы представительств международных компаний Mondelēz International и DLA Piper в Испании, работа офисов полностью парализована, сообщает газета El Confidencial.

В национальном институте кибербезопасности Испании (Incibe) агентству РИА Новости не смогли подтвердить эту информацию, а также сообщить, если ли данные о каких-либо других хакерских атаках.

Mondelēz International (образовалась в 2012 г. в результате разделения Kraft Foods Inc.)- международная компания, производитель продуктов питания и растворимых напитков. Штаб-квартира компании находится в Дирфилде (штат Иллинойс, США). DLA Piper — международная юридическая фирма, имеющая офисы в 30 странах мира. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке.

По данным El Condidencial, помимо мадридского офиса Mondelēz хакерским атакам подверглись другие представительства этой компании – в частности, в Польше, Великобритании, Франции и Швейцарии.

Заражение вирусом выглядело так же, как во время массовой атаки в середине мая, когда было зафиксировано 230 тысяч кибератак в 179 странах. На экране появлялось сообщение: "Если ты можешь прочитать этот текст, то твои архивы больше не доступны. Возможно, ты хочешь их восстановить, но не теряй время: никто не сможет этого сделать без нашей системы дешифрования". Для "урегулирования" проблемы пользователю предлагается заплатить 300 долларов. Сотрудникам приказали немедленно выключить все компьютеры.

Во вторник вирус-вымогатель Petya стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании РФ и Украины, он блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах.

В ходе всемирной кибератаки в середине мая в Испании было зарегистрировано 1200 инцидентов. Одной из первых в мире кибератаке подверглась испанская телекоммуникационная компания Telefónica. Тогда наибольшее количество атак пришлось на Китай, Россию, США и Великобританию.