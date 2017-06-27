Израильская разведка "Моссад" создала фонд для инвестирования в стартапы

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июн — РИА Новости. Израильская внешняя разведка "Моссад" объявила о создании собственного фонда для инвестиций в разработку технологий, представляющих интерес для спецслужбы, и предложила стартапам подавать заявки на финансирование.

Разведчики обещают частным предпринимателям и компаниями до 2 миллионов шекелей (около 570 тысяч долларов) в обмен на право использования готового продукта.

"Единственное, что "Моссад" получает в обмен на инвестиции, — это доступ к интеллектуальной собственности, созданной в рамках финансируемой программы развития, посредством некоммерческой и неэксклюзивной лицензии на использование", — объясняет спецслужба.

Израильские разведчики перечислили сферы, в которые они готовы вкладывать деньги: робототехника, повышение производительности и миниатюризация источников энергопитания, высокоскоростное шифрование, обработка текстовых материалов на разных языках, автоматическое определение характеристик личности, в том числе на основе анализа поведения человека в интернете.

Инвестиционный фонд "Моссада" получил название Libertad, что в переводе с испанского означает "свобода".