Нидерландская компания APM Terminals подверглась хакерской атаке

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Терминалы нидерландской логистической компании APM Terminals подверглись атаке хакеров, передает агентство Рейтер.

По данным агентства, на данный момент кибератаке подверглись 17 контейнерных терминалов компании: два в городе Роттердам и еще 15 по всему миру.

Во вторник была совершена целая серия хакерских атак. Так, компания "Роснефть" сообщила, что ее серверы подверглись мощной хакерской атаке. Компания обратилась по этому поводу в правоохранительные органы. Контакт-центр "Укртелекома", крупнейшего на Украине оператора фиксированной телефонной связи, не работает из-за хакерской атаки.

Кроме того, хакеры совершили атаку на серверы представительств международных компаний Mondelēz International и DLA Piper в Испании, работа офисов полностью парализована. Один из ведущих морских грузоперевозчиков датская компания A.P. Moller-Maersk сообщила, что подверглась кибератаке, которая вывела из строя ее компьютерные системы.